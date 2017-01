OL : Genesio espère Depay contre l’OM

Dans : OL, Mercato, OM.

La finalisation de l’arrivée de Memphis Depay prend un peu plus de temps que prévu, mais tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochaines heures. Toutefois, le timing est serré en vue du match face à Marseille de dimanche. Néanmoins, l’espoir demeure de pouvoir utiliser le Néerlandais face à l’OM, a fait savoir Bruno Genesio ce vendredi. Il faudra pour cela qu’il signe son contrat, et que celui-ci soit envoyé à la LFP avant la fin de journée.

« On verra dans la journée si les choses avancent bien. Il reste juste quelques détails à régler. Il faut trouver un accord définitif. L'idéal serait que son contrat soit signé dans la journée, pour qu'il puisse s'entraîner avec nous et pour être qualifié dimanche. S'il l'est, il sera dans le groupe contre Marseille. J'ai bon espoir que cela se passe bien. Je sais que tout le monde travail beaucoup sur le dossier et j'attends une bonne nouvelle dans l'après-midi », espère clairement l’entraineur lyonnais, qui compte bien utiliser sa nouvelle star d’entrée de jeu s’il en a la possibilité.