OL : Genesio a un rêve avec Lyon, et c'est grandiose

Dans : OL, Europa League, Ligue 1.

À la tête de l'Olympique Lyonnais depuis plus d'un an, Bruno Genesio a révélé quel était son rêve en tant qu'entraîneur. Et celui-ci peut se réaliser dès cette saison.

Pour l’instant, la saison de l'OL est plus que mitigée. Éliminé de la Ligue des Champions après des performances en dents de scie, Lyon est également en difficulté en championnat. Défait à Caen le week-end passé (3-2), le club rhodanien est quatrième de Ligue 1, à onze points des leaders, Monaco et Nice, et huit du PSG. Un gouffre qu'il sera difficile à combler... Pour espérer jouer la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles, l'OL peut se rabattre sur la victoire en Europa League, alors que le club de Jean-Michel Aulas affrontera Alkmaar en février prochain lors des seizièmes de finale. Et cet objectif, Bruno Genesio le partage pleinement, lui qui rêve tout simplement de remporter ce trophée européen avec son équipe, et ce dès cette saison.

« Le rêve, c’est peut-être de gagner la Ligue Europa, parce que peu d’entraîneurs français l’ont fait. Parce que Lyon a tout gagné ces dernières années, sauf une Coupe d’Europe. Parce que ça nous qualifierait directement pour la Ligue des Champions. Parce que c’est un trophée et que c’est toujours exceptionnel. On sait que c’est aléatoire, difficile. Ce que je souhaite, c’est continuer à vivre ce que je vis, ma passion, des choses fortes dans un sens comme dans l’autre et aussi une expérience humaine très, très intéressante. Le podium, c’est extraordinaire et ça récompense un travail de régularité. Mais un trophée, c’est encore plus fort. Entre une troisième place et une victoire en Ligue Europa, le choix est vite fait », a lancé, sur les ondes de RMC, Genesio, qui préférerait donc voir son OL gagner l'Europa League plutôt que de terminer sur le podium de la L1.