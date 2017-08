OL : Frustré, Anthony Lopes exige un OL « plus tueur »

Dans : OL, Ligue 1.

Globalement dominateur, l’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à faire sauter le verrou du FC Nantes samedi après-midi à La Beaujoire (0-0). Après la rencontre, l’international portugais s’est monté particulièrement frustré par ce résultat nul, qui allonge à deux rencontres le nombre de matchs sans victoire de son équipe, qui compte désormais huit points en quatre journées.

« Il fallait être plus tueur… »

« On a perdu deux points car on a eu les opportunités pour mettre le but. On n’a pas été en danger derrière. Les montants n’ont pas été avec nous » explique le gardien lyonnais, qui fait notamment référence au poteau de Bertrand Traoré et à la barre transversale de Nabil Fékir, avant de conclure. « Il fallait être plus tueur. Il faut se reposer et continuer à travailler. On reste sur le même état d’esprit que face à Bordeaux avec beaucoup de frustration ». Lyon aura l’occasion de se rattraper au Groupama Stadium après la trêve internationale, à l’occasion de la réception de l’EA Guingamp le 10 septembre prochain…