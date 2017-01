OL : Ferri partant au mercato, deux clubs étrangers approchent

Dans : OL, Mercato.

Toujours en difficulté avec son temps de jeu à Lyon, Jordan Ferri s’est souvent accroché pour finir par se faire sa place. Mais entre le changement tactique, les arrivées et la grosse concurrence dans son secteur de jeu, le milieu de terrain a presque disparu de la circulation.

Irréprochable quand il entre en jeu, le natif de Cavaillon n’a joué que six minutes contre Marseille, et neuf lors de son match précédent face à Angers en décembre. De quoi inviter Jordan Ferri à voir ailleurs surtout que, selon L’Equipe, deux clubs sont venus aux renseignements. Il s’agit de la Fiorentina et surtout de Galatasaray, qui serait le plus pressant et aurait déjà présenté son projet au joueur et à son entourage.

Jusqu’à présent, un départ n’était pas à l’ordre du jour, mais une belle offre pourrait bien faire réfléchir le joueur formé à l’OL, surtout avec l’éclosion de Lucas Tousart qui lui fait encore un peu plus d’ombre. Pour le moment, les deux clubs ne sont pas encore entrés en contact, mais cela pourrait bien ne pas tarder si Jordan Ferri répondait favorablement à ce que lui propose Galatasaray, ou si la Fiorentina entrait également dans une phase plus concrète. Reste à savoir ce qui serait proposé à Lyon pour son milieu de terrain, et si Jean-Michel Aulas envisagerait de le laisser partir s’il en éprouvait la volonté.