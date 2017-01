OL : Fekir révèle le gros défaut des Lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Après un début de saison difficile, l’Olympique Lyonnais s’est complètement relancé dans la course au podium. A tel point que l’entraîneur Bruno Genesio ose parler de titre.

Mais pour rattraper leur retard sur le trio de tête, les Gones ne devront plus laisser des points en route. Surtout face aux adversaires à leur portée, à l’image du Stade Malherbe Caen (défaite 3-2, 20e journée). Il s’agit effectivement du point faible des coéquipiers de Nabil Fekir qui admet un manque de concentration lorsque l’affiche est moins séduisante.

« Face à Marseille (victoire 3-1 dimanche) on a fait un beau match, contre Caen on a eu des difficultés. Il nous manque un peu de motivation contre les petites équipes, a reconnu l’attaquant lyonnais avant la réception de Lille samedi (17h). On préfère tous jouer contre Marseille que contre Caen, mais tous les matchs sont importants. Il faut qu’on se concentre pour entamer tous les matchs de la même manière. Lille, c’est une bonne équipe. Même si en ce moment ils ont du mal à gagner, on ne va pas leur faire de cadeaux. » Pas même pour le premier match de Gérard Lopez en tant que propriétaire du LOSC.