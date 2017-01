OL : Fekir n’est pas pressé de retrouver son niveau

Dans : OL, Ligue 1.

Plus d’un an après sa rupture du ligament croisé du genou, Nabil Fekir se bat toujours pour retrouver son meilleur niveau à l’Olympique Lyonnais.

Pour cela, le milieu offensif peut compter sur le soutien de Bruno Genesio qui tente de le mettre dans les meilleures conditions. C’est notamment pour aligner l’international français derrière l’attaquant que l’entraîneur des Gones a opté pour le 4-2-3-1. Mais de son côté, Fekir ne se met pas de pression particulière.

« Sur le plan personnel et collectif, ça serait bien de faire une bonne deuxième partie de saison, en coupe et en championnat. Je me sens bien sur le terrain, je prends du plaisir. Je suis loin de mon meilleur niveau, je le sais. C’est pour cela que je donne le meilleur de moi-même à l’entraînement », a confié le natif de Lyon, sans s’inquiéter pour son niveau.

« Ça prendra le temps qu’il faut »

« C’est vrai que cette année je n’ai pas fait beaucoup de très bons matchs. Je n’ai pas été très bon hormis contre l’ASSE et les deux fois contre Montpellier, a-t-il reconnu. Je n’ai pas d’impatience quant au moment où je retrouverai mon niveau, je suis serein. Ça prendra le temps qu'il faut. Je ne me pose pas de questions, j’essaie de donner le meilleur de moi-même, et on verra bien. » Nul doute qu’un Fekir à son meilleur niveau serait un atout important pour la deuxième partie de saison de l’OL.