OL : Lyon pénalisé par le Final 8, c'est ça le secret ?

Cet été, l’Olympique Lyonnais a fait sensation durant le Final 8 de la Ligue des Champions en se hissant jusqu’en demi-finale de la compétition à Lisbonne.

Les hommes de Rudi Garcia ont éliminé la Juventus Turin et Manchester City, avant de sortir avec les honneurs face au Bayern Munich, futur vainqueur de la Ligue des Champions. Et si cette expérience a évidemment été très enrichissante pour les coéquipiers de Léo Dubois, le défenseur droit de l’OL et de l’Equipe de France a reconnu dans un entretien accordé à BFM TV que le Final 8 avait automatiquement plombé l’OL, physiquement et moralement, pour le début du championnat de Ligue 1. L’ancien capitaine du FC Nantes ne veut toutefois pas se trouver d’excuses, et savoure le retour au premier plan de Lyon, actuellement 5e de Ligue 1.

« Selon moi, on n’a jamais perdu la mentalité de guerrier que l’on avait au Final 8 de la Ligue des Champions. On a simplement eu un gros passage à vide car on a repris très tôt, les matchs se sont enchaînés, il y a eu aussi l’aspect psychologique car on a vécu les moments de Covid comme tout le monde. Il y a eu ce contre-coup, mais aujourd’hui on l’a digéré, on est reparti de l’avant, on a plus de réussite offensive, ce qui nous manquait aussi. On arrive à gagner les matchs, il faut tout simplement retenir les victoires. Mais quand on avait moins de victoire, il fallait savoir pourquoi et ne pas se focaliser uniquement sur les résultats » a expliqué Léo Dubois, pour qui l’Olympique Lyonnais, à l’instar du Paris Saint-Germain, a payé en Ligue 1 la préparation tronquée en raison du Final 8 de la Ligue des Champions au début du mois de septembre.