OL : Fekir, Darder, un match fou... Genesio fait la moue

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après le nul contre Bordeaux (3-3) : « On n'a pas craqué en fin de match. Il nous a juste manqué cinq minutes d'attention et de vigilance. Le second but est évitable, avec une accumulation de fautes de notre part. Ce deuxième but relance Bordeaux car à 3-1, on était à l'abri... Et le troisième but, c'est un exploit individuel de Malcom. Si on avait pris les trois points dans ces conditions, ça aurait pu être un match fondateur. On est très déçus du match nul, mais on peut tirer des indications positives car jouer contre Bordeaux à 10 contre 11 pendant une heure, c'est dur. L'expulsion de Darder ? La première faute est bête. C'est pénalisant pour lui et pour l'équipe... Le but de Fekir ? Mettre un but du milieu du terrain du droit quand on est gaucher, c'est magnifique. C'est pour voir ce genre de gestes que les gens viennent au stade. Un match spectaculaire ? Je n'ai pas pris mon pied, car on ne prend qu'un point, malgré un bon contenu », a-t-il déclaré sur Canal Plus.