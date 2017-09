OL : Face au PSG, ce Lyon peut prendre cher avoue Fekir

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Déjà auteur d’une prestation mitigée contre Guingamp (2-1) dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais a confirmé ses difficultés en Europa League.

Cette fois, c’est l’Apollon Limassol (1-1) qui a mis en évidence les défauts des Gones dans la construction. « Dans le contenu, on n’arrive pas à produire le jeu qu’on espérait, a reconnu le capitaine Nabil Fekir. On n’a pas d’excuse. On se doit de faire beaucoup mieux. Il faut se réveiller. Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le groupe, c’est difficilement explicable. Nos deux dernières prestations sont pauvres techniquement. » Cela tombe mal puisque l’OL a désormais rendez-vous avec le Paris Saint-Germain dimanche soir.

« C’est inquiétant avant le match à Paris. Si on joue comme ça à Paris, ça ne va pas le faire, a prévenu l’attaquant lyonnais. On va se ressaisir, il faut se remettre en question et s’appliquer. Il y a des craintes. C’est une très bonne équipe. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de ramener un résultat. Cette équipe ne fait pas peur, ce sont des humains. Il ne faut pas y aller avec ce sentiment. » Partir battu serait effectivement la meilleure manière de revenir avec une valise bien pleine...