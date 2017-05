OL : Et l'on reparle de Boudebouz à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Montpellier avec l'ambition de mettre un point final à sa quête de la 4e place de Ligue 1, même si pour cela il faudra avoir digéré l'énorme déception que constitue l'élimination en demi-finale d'Europa League. Du côté du club héraultais, on n'a pas ce genre de souci, le MHSC étant encore très légèrement sous le menace d'une place de barragiste. Pour prendre le point qui assurera le maintien, le club de Louis Nicollin compte sur Ryad Boudebouz, un joueur qui a probablement évité de gros soucis à Montpellier cette saison.

Et du côté de l'Olympique Lyonnais on aura un oeil encore très attentif sur le milieu offensif du MSHC. Car si plusieurs fois des contacts ont été annoncés dans les années passées entre l'international algérien et l'OL, il semble que cela soit toujours le cas. Selon Le Progrès, l'Olympique Lyonnais suit toujours de très près ce dossier, et à 27 ans Ryad Boudebouz pourrait bien être une cible de l'OL lors du prochain mercato.