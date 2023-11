« ‍Bizarre ‍», le nouveau coach de l’OL passe aux aveux

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Nommé pour prendre la succession de Fabio Grosso sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage promet de donner toute sa force à l’effectif lyonnais sans penser à son avenir personnel.

Pour la deuxième fois de la saison, le club rhodanien a décidé de faire sauter le fusible de l’entraîneur. Après Laurent Blanc en septembre, Fabio Grosso a lui aussi pris la porte après seulement quelques matchs à la tête de l’OL. Dans l'incapacité de faire progresser le groupe lyonnais depuis son arrivée, l’entraîneur italien a donc été démis de ses fonctions ce jeudi. Et c’est Pierre Sage qui va prendre son fauteuil. Directeur du centre de formation de l’OL depuis le début de saison, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star sera donc sur le banc de touche de Lyon contre Lens samedi après-midi lors de la 14e journée de L1. Un véritable honneur pour ce formateur de 44 ans.

« Je vais essayer d'être à la hauteur »

🎙 Pierre Sage évoque ses idées de jeu avant la rencontre face à Lens ce samedi ⚽



🗞 Le compte-rendu de la conférence de presse de Pierre Sage avant #RCLOL 👉 https://t.co/Cwjz1FFAS9 — Olympique Lyonnais (@OL) November 30, 2023

« C'est bizarre d'être ici avec vous. C'est un premier exercice de ce genre, et je vais essayer d'être à la hauteur. Je suis au service de mon club. On m'a appelé pour remplacer l'entraîneur avec le staff en place. C'est impressionnant, mais je m'attache à aider les joueurs. J'ai une ambition : aider le joueur et le staff à redresser la situation de manière à ce que tout ce que nous allons gagner dans cette situation aide pour le futur. Le premier levier est de préparer notre match face à Lens samedi. Nous devons bien travailler et faire des choix. Il faudra assumer ces choix pour influencer le jeu et faire face à notre adversaire. Je suis venu avec des idées, mais je me suis surtout adapté au contexte de l'équipe et de l'adversaire. L'idée n'est pas de me faire plaisir, mais de composer avec ce dont je dispose. Entraîneur de L1 ? Ce sera vraiment une nouvelle chose et surtout une chose que je n'aurais jamais envisagée. Mais les opportunités se présentent, et quand on me demande de l'aide, je prends et je rends aussi. Je n'ai aucun enjeu sur cette situation, je n'ai pas envie de penser à moi. Je veux juste aider le groupe à avancer. S'il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de lendemain », a lancé, en conférence de presse, l'adepte du beau jeu, qui a une chance de rester entraîneur de l’OL en cas de bons résultats face à Lens et l’OM au cours des prochains jours. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre John Textor, qui va se laisser un temps de réflexion aux côtés de Juninho et David Friio, les deux nouveaux hommes forts du secteur sportif à Lyon.