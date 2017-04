OL : Et Genesio se remet à parler de la troisième place !

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio (entraîneur de l’Olympique Lyonnais après la victoire 3 à 0 à Metz) : « Il reste encore beaucoup de matches mais comme on était les seuls à jouer ce mercredi, on avait la possibilité de creuser l'écart sur Saint-Etienne, Bordeaux et Marseille donc le contrat est rempli de ce côté-là. Je pense qu'il nous reste encore quelques points à prendre pour l'assurer définitivement mais en tout cas c'est un bon résultat dans l'optique de cet objectif-là. Il nous faut à la fois assurer cette quatrième place et continuer d'espérer jusqu'à la fin de pouvoir jouer notre finale à la 38e journée au Parc OL contre Nice même si ça parait très compliqué et difficile. Mais dans le football on ne sait jamais… »