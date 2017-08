OL : Envoyé à Malaga, Grenier fait la sourde oreille

Dans : OL, Liga, Mercato.

Non conservé par la Roma suite à son prêt, Clément Grenier a retrouvé l’Olympique Lyonnais avec beaucoup de motivation.

Enfin débarrassé de ses pépins physiques, le milieu de 26 ans est déterminé à s’imposer. Pourtant, la tâche s’annonce difficile puisque l’international français (5 sélections) n’a pas les faveurs du coach Bruno Genesio. Samedi dernier, Grenier n’était même pas convoqué pour la réception de Bordeaux (3-3). Autant dire que l’intérêt de Malaga, prêt à boucler son transfert pour 4 M€, représente une issue de secours. Mais du côté du joueur, l’agent Jean-Pierre Bernès assure qu’un départ n’est toujours pas d’actualité.

« Sa volonté est de rester à Lyon, il est parti dans l’idée de s’imposer. Les conclusions du mois d’août ne sont pas celles du mois de janvier ou de février, il va se battre, a annoncé le représentant de Grenier à Olympique-et-lyonnais.com. Malaga ? Non, on n'a eu aucun contact avec personne. A ce jour, il n’y a rien qui pourrait se concrétiser. Il y a eu quelques clubs (français et étrangers) mais ils n’intéressaient pas le joueur, il est parti dans l’idée de s’imposer. »

Grenier « bien parti pour rester »

« Si demain matin il y a quelque chose d’intéressant qui se présente, peut-être qu’on l’étudiera, a envisagé Bernès. Mais à l’heure qu’il est, ce n’est pas le cas, il est bien parti pour rester à Lyon. » Rappelons que l’OL devrait recruter au moins un milieu d’ici la fin du mercato, ce qui n’arrangera pas la situation de Grenier si ce dernier continue de s’accrocher à son club formateur.