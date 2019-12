OL : Cornet « fait du Cornet », et Lyon adore ça

Dans : OL.

Ces dernières semaines, Maxwel Cornet profite des nombreuses absences à Lyon dans le secteur offensif pour grappiller du temps de jeu. Et ainsi gagner des points auprès de Rudi Garcia…

Face à Strasbourg, l’international ivoirien était aligné dans le couloir droit de l’attaque lyonnaise. Remuant et disponible, il s’est montré décisif avec un but en première mi-temps puis une passe décisive lors du second acte. Consultant pour le site Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois a salué la belle performance de l’ancien attaquant du FC Metz à La Meinau.

« Attaquant lyonnais le plus remuant, il a marqué le premier but et délivré une passe décisive pour Jeff Reine-Adélaïde. Généreux dans l’effort sur le plan défensif, il a fait du Cornet, parfois brouillon, parfois brillant. Il a réussi une bonne performance en Alsace » a apprécié Nicolas Puydebois, lequel a également apprécié la première en Ligue 1 de Maxence Caqueret. « Il a mis dix minutes à rentrer dans cette rencontre, puis il a montré qu’il était une alternative crédible dans ce milieu de terrain lyonnais. Sa vision du jeu, sa justesse technique et sa qualité de passe sont des atouts importants pour la fluidité du jeu Lyonnais ». Deux joueurs sur lesquels Rudi Garcia devraient compter lors des matchs à venir. Et notamment pour le choc de la seizième journée de Ligue 1 face à Lille au Groupama Stadium mardi à 21 heures…