OL : Domenech soutient Génésio et n'envisage pas un limogeage

Dans : OL, Ligue 1.

Soumis à de rudes critiques depuis des mois, Bruno Génésio appréciera probablement à sa juste valeur les propos d'un de ses prédécesseurs, lui aussi habitué aux attaques violentes, Raymond Domenech. Pour l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a évoqué le cas de Bruno Génésio sur L'Equipe TV, le limogeage du coach de l'OL serait une grosse erreur et n'aurait aucune justification.

« Le départ de Bruno Génésio est-il inéluctable ? Bah non pas du tout ! Il a un effectif qui cette année a eu beaucoup de problèmes après une super fin de saison l’an dernier. Il faut remettre les choses en place. C’est toujours le problème de ces clubs avec des joueurs qui sont là sans être là, qui sont en partance, qui vivent dans ces clubs qui les forment et à un moment ça devient leur tremplin, ça devient chacun pour soi. C’est compliqué d’arriver à gérer cela. Ce qui soude ces joueurs dans des clubs comme Lyon, c’est quand des grands joueurs arrivent et qu’ils encadrent ceux déjà là, mais ils doivent être au-dessus sur le plan footballistique. Sinon on a ce foutoir… », a fait remarquer Raymond Domenech, qui rappelons le est président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs.