OL : Riolo applaudit presque Fekir pour son geste à la Messi

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Depuis la victoire de l’Olympique Lyonnais face à l’ASSE dans le derby dimanche soir à Geoffroy Guichard (0-5), tout le monde à un avis bien précis sur la célébration de Nabil Fekir…

Provocateur, inutile, légitime… Depuis dimanche soir, tout le monde y va de son petit qualificatif concernant la célébration du cinquième but lyonnais par Nabil Fekir dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Ce geste « à la Messi » ayant provoqué l’envahissement de terrain et l’interruption du match, Bruno Génésio a condamné ce qu’a fait son capitaine, éblouissant par ailleurs sur le terrain. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo n’est pas forcément du même avis. Selon le journaliste, l’international français étant dans son droit en chambrant le public de Saint-Etienne.

« Il doit pouvoir faire cette célébration »

« Beaucoup de gens vont dire qu’il n’avait pas à faire cette célébration. Bruno Génésio a eu une réaction exemplaire sur le moment. Mais au final, je ne sais pas s’il doit le faire ou non. Il doit pouvoir le faire s’il en a envie. On parle de provocation, je comprends que ce soit une provocation mais il doit pouvoir le faire sans que cela provoque autant de haine. On ne peut pas faire ça sans que cela déclenche de la violence et de la haine et c’est ça le réel problème. C’est comme pour Evra, il doit accepter d’être critiqué sans tomber dans la violence, c’est le même problème mais à l’envers. Fekir n’est pas obligé de le faire, mais dans cette rivalité il y a le chambrage alors il doit pouvoir faire cette célébration. Il faut arrêter d’excuser la violence des supporters et les envahissements de terrain. Quand Messi fait cette célébration, même si les supporters du Real ont été agacés, ils en ont souri tellement ils baignent dans cette rivalité depuis toujours » a-t-il lancé à l’antenne, convaincu qu’il n’y a qu’en France que ce genre de débordement arrive. En effet, il est important de rappeler que Ronaldo, Messi ou encore Icardi ont réalisé ce même genre de célébration provocatrice dans un passé proche sans que cela n’entraîne aucun débordement de la part des spectateurs…