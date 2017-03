OL : Deux joueurs lyonnais dans l'équipe-type de l'UEFA !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce samedi, l'UEFA a dévoilé la composition de son équipe-type des huitièmes de finale aller d'Europa League. Et au sein de ce onze de la semaine, on trouve deux joueurs de l'Olympique Lyonnais. En effet, après la probante victoire de l'OL jeudi soir contre la Roma au stade du Parc OL, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont été retenus par le jury de l'UEFA. Le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais et son attaquant vedette figurent dans une composition où l'on trouve par exemple Henrik Mkhitaryan (Manchester United).

Onze type de l'UEFA

Gardiens: Yann Sommer (Mönchengladbach)

Défenseurs: Mallo (Celta Vigo), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (FC Copenhague)

Milieux de terrain: Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk)

Attaquants: Alexandre Lacazette (Lyon), Vincent Aboubakar (Besiktas), Mbwana Samatta (Genk)