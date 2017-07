OL : Désolé Lyon, Dolberg est intransférable annonce l'Ajax !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Depuis plusieurs jours, via les réseaux sociaux, les supporters de l'Olympique Lyonnais réclament à leurs dirigeants qu'ils fassent le forcing afin de recruter Kasper Dolberg, l'attaquant de 20 ans de l'Ajax Amsterdam. Une campagne avec le hashtag #signDolberg a été lancée dans ce sens, et des rumeurs affirmaient même lundi que l'OL avait effectivement pris contact avec le club néerlandais concernant Dolberg.

Mais ce mardi, Marc Overmars a été clair. Si plusieurs joueurs, dont Kenny Tete, ont eu des billets de sortie lors de ce mercato, ce n'est pas le cas de l'attaquant international danois. « Deux joueurs sont intransférables cet été, il s’agit de Kasper Dolberg et d’Amin Younes », a prévenu le directeur du football de l’Ajax Amsterdam, qui a indiqué que six clubs s’étaient effectivement positionnés sur l’attaquant danois, mais qu’ils ont tous été prévenus qu’il était inutile d’insister. On ne sait pas si l'OLympique Lyonnais était dans ce groupe. Le Telegraaf précise que l’Ajax souhaite conserver encore au moins un an Kasper Dolberg avant de le céder éventuellement l'été prochain.