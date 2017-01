OL : Depay s'éloigne de Lyon ou plutôt Lyon s'éloigne de Depay

Dans : OL, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Depuis mardi soir, le mercato de l'Olympique Lyonnais a pris l'accent anglais, comme Jean-Michel Aulas l'avait clairement laissé entendre le week-end dernier après la victoire contre Montpellier. Tandis que la piste menant à Adnan Januzaj a pris du volume, notamment parce que Manchester United serait prêt à céder un joueur au potentiel trop incertain pour convenir à José Mourinho, celle qui allait vers Memphis Depay s'est nettement plus refroidie.

En effet, même si le Special One a accepté l'idée d'un départ du joueur néerlandais à moitié prix par rapport à son pris d'achat au mercato 2015 (17ME au lieu de 34ME), les exigences financières de Manchester United ajoutées à celles de Memphis Depay pour son salaire auraient sérieusement calmé l'Olympique Lyonnais. « A Lyon, on dément formellement toute tentative pour un élément qui ne rentrerait pas dans les possibilités financières du club », annonce L’Equipe ce mercredi, même si des discussions étaient encore en cours récemment. L'OL est disposé à faire des efforts, mais pas n'importe quoi, et l'option Depay serait plutôt à classer dans cette catégorie, du moins sur le plan budgétaire.