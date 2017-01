OL : Depay ne va pas mettre la pagaille dans le vestiaire lyonnais

Dans : OL, Mercato.

Même si Lyon a récemment fait quelques achats importants avec des joueurs comme Emanuel Mammana ou Sergi Darder, cela faisait bien longtemps qu’une star reconnue à l’internationale n'avait pas posé ses valises à l'OL.

C’est bien le cas avec Memphis Depay, qui avait explosé l’écran lors du Mondial 2014, avant un transfert spectaculaire à Manchester United, l’un des clubs les plus suivis de la planète. Sportivement, l’aventure s’est mal passée, et forcément, entre un joueur qui ne jouait plus et une presse anglaise déchainée lors de ses quelques frasques, le personnage de bad-boy a bien été façonné. Quel danger donc pour le vestiaire lyonnais, qui a parfois du mal à s’adapter aux joueurs venus de l’extérieur ? Aucun assure Matthieu Rostac, journaliste basé aux Pays-Bas et pour qui Memphis Depay ne sera pas le trublion parfois annoncé.

« Aux Pays-Bas, les spécialistes de foot sont soulagés de le voir quitter Manchester United pour se relancer. Il conserve une excellente cote ici. C’est un tout bon. Il sort un peu de la norme, il ne passe pas inaperçu, mais ce n’est pas un enfant terrible », explique ainsi le journaliste dans les colonnes d’Aujourd’hui en France. Pas de quoi troubler l’unité du vestiaire lyonnais, qui dans la tempête a su rester totalement uni derrière Bruno Genesio en première partie de saison.