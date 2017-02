OL : Depay donne rendez-vous dans 10 ans aux supporters lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Recrue phare de l’hiver, et même de la saison, à Lyon, Memphis Depay a bien compris dès son arrivée qu’il portait beaucoup d’espoirs sur ses épaules.

Ceux de voir Lyon à nouveau recruter des joueurs de premier plan, pour des sommes copieuses, et qui permettraient de confirmer le regain d’ambitions après des années de serrage de ceinture. Auteur de son premier but la semaine dernière face à Nancy, l’ailier néerlandais mesure bien l’impatience des fans à son égard, mais rappelle aussi qu’il sort d’une demi-saison sur le banc de touche, et qu’il a besoin d’un temps d’adaptation au jeu de l’OL et de la Ligue 1. Mais en apprenant que le maillot qu’il portait pour son premier but sous les couleurs lyonnaises allait être exposé au musée du club, Memphis Depay espère surtout que ce sera le début d’une belle et longue histoire avec le club rhodanien.

« Mon intégration se passe vraiment bien. Tout le monde est très gentil avec moi et m’aide à m’intégrer rapidement. Concernant le terrain, j’essaye de m’adapter à l’équipe, à sa façon de jouer et j’essaye de créer des automatismes avec mes coéquipiers. Les choses se déroulent très bien. C’est un honneur pour moi d’avoir mon maillot au musée. Le fait que les gens puissent le voir dans dix ans, comme un fragment de l’histoire du club … On doit encore attendre quelques années avant de voir ce qu’il en sera mais, honnêtement, c’est un bon signe », a expliqué l’ancien joueur du PSV Eindhoven et de Manchester United à OL TV. A l’OL, vu le prix de l’achat, on espère bien qu’on parlera encore de Depay dans 10 ans. Et en bien.