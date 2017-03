OL : Depay à 100% ? Faut pas abuser non plus

Après son incroyable match de dimanche dernier face au TFC, Memphis Depay était attendu dimanche soir contre le PSG, un adversaire d'un tout autre calibre. Mais il faut bien admettre que l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais n'était pas au rendez-vous sur la pelouse du Parc des Princes. S'il a essayé, en vain, d'obtenir un penalty, ce qui n'a pas trompé l'arbitre, l'ancien mancunien a semblé un ton en dessous, avant de finalement céder sa place à Maxwel Cornet à un quart d'heure de la fin du match.

Evoquant la prestation de Memphis Depay, Bruno Genesio a admis que ce dernier n'avait eu le rendement attendu. Mais l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais estime que l'international néerlandais n'est pas encore à 100% physiquement et qu'il ne faut pas lui coller trop vite une pression maximale. « Il n’a pas été réussite sur ses dribbles et ses percussions. Il le sait. On ne peut pas être bon à tous les matches. Physiquement il est en progrès constants, constate Bruno Genesio, qui sous-entend que Memphis Depay doit encore progresser dans ce domaine. Et sa présence avec les Pays-Bas lors de la trêve internationale pourra, peut-être, le permettre. Il part en sélection, ça va lui faire du bien, mais j’espère au moins qu’il va jouer. »