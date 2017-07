OL : Départs majeurs ou pas, la place de Lyon est sur le podium

Dans : OL, Mercato.

Impeccable sur le plan financier, plus inquiétant dans le domaine sportif, le marché des transferts lyonnais a commencé fort.

La perte de plusieurs joueurs majeurs interpelle tout de même les supporters, qui se demandent si l’OL aura la force de concurrencer outre les deux ténors que sont Monaco et le Paris SG, des clubs qui arrivent aussi avec de grandes ambitions comme Bordeaux, Lille et Marseille, sans oublier Nice. Pour Bruno Genesio, il est évident que la transition ne sera pas évidente, mais l’OL ne peut pas se passer d’une présence sur le podium en fin de saison. L’objectif est fixé, même si c’était aussi le cas la saison passée…

« On veut retrouver notre place dans les trois premiers. C’est notre place. On a enregistré le départ de joueurs cadres sur lesquels je m’appuyais depuis un an et demi. Mais, les grands clubs savent rebondir, se projeter, anticiper, et on aura toutes les armes pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat et de l’Europa League », a assuré l’entraineur lyonnais, qui n’imagine pas une seule seconde le club revoir ses ambitions à la baisse cette saison. Surtout quand son président évoque régulièrement son envie de redevenir champion de France ou de remporter une Coupe d’Europe.