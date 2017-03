OL : Darder le Xabi Alonso de Lyon ? Genesio y croit toujours

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé au mercato 2015 à l'Olympique Lyonnais avec l'étiquette de grand espoir du football espagnol capable de valoir plus que les 12ME payés par l'OL pour le faire venir, Sergi Darder a bien du mal à trouver sa place. Et, alors qu'il a encore un peu plus de trois ans de contrat avec l'OL, le milieu offensif de 23 ans peut légitimement se demander s'il doit envisager ou non un départ de Lyon lors du prochain marché estival des transferts.

Plus souvent sur le banc de touche que sur le terrain (12 titularisations en Ligue 1 cette saison), Sergi Darder peut cependant compter sur la confiance de son entraineur. Et Bruno Genesio est clair, il n'envisage pas le départ de l'Espagnol. « On joue avec un nouveau système avec deux milieux devant la défense et un meneur de jeu, donc c’est plus difficile pour lui de trouver sa place. La confiance est un élément important pour les joueurs, et peut-être que Sergi en a perdue un peu car il n’a pas joué. Mais il doit continuer à travailler car c’est un joueur qui est bourré de talent. Il ressemble un peu à Xabi Alonso dans son intelligence de jeu, dans sa faculté à trouver des passes difficiles, dans son anticipation. Mais ça reste encore un jeune joueur qui est sorti d’Espagne, donc il faut de la patience. Mais j’ai complètement confiance en lui pour la suite à l’Olympique Lyonnais », a confié, sur BeInSports, le coach de l'Olympique Lyonnais.