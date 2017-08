OL : Darder envoyé à l'Espanyol ? C'est chaud bouillant !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

A trois ans de la fin de son contrat, l'avenir lyonnais de Sergi est plus qu'incertain à moins de 48 heures de la fin du mercato. En effet, l'Espanyol Barcelone continue de faire le forcing afin de faire revenir en Liga le milieu de terrain espagnol. Et ce mercredi après-midi, L'Equipe affirme que l'Olympique Lyonnais discute concrètement avec le club catalan, et que l'accord pourrait intervenir très rapidement.

Selon d'autres sources, Sergi Darder serait déjà à Barcelone afin de passer sa visite médicale, histoire de ne pas perdre de temps si les choses devaient se concrétiser. Le milieu de terrain n'avait pas caché ces derniers mois qu'il ne voulait pas rester à l'OL si c'était pour cirer le banc ou servir de plan B. A priori, après Emanuel Mammana, c'est un autre chouchou des supporters lyonnais qui s'apprête donc à partir lors de ce mercato.