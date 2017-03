OL : Daniel Riolo à la limite de s'enflammer pour Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais sort d'une belle semaine grâce à la superbe victoire contre l'AS Rome en Europa League et le probant succès de dimanche contre le TFC avec l'incroyable but de Memphis Depay en cerise sur la gâteau. Si forcément, les supporters de l'OL peuvent avoir des regrets en voyant ce lundi que leur équipe est seulement quatrième de Ligue 1, la saison n'est pas finie. Et Daniel Riolo, qui n'est pas du genre à s'enthousiasmer pour rien, avoue qu'à ce rythme l'OL pourrait réussir de belles choses, le journaliste de RMC évoquant même un mercato réussi pour Lyon grâce à Memphis Depay.

« Franchement si Lyon termine 4e, les regrets seront nombreux. La fameuse salade de regrets dont je parle souvent. Ça fait quoi la 3e année de suite que l’OL rate son début de saison ? A chaque fois, Lyon termine fort, mais cette fois, ça ne suffira peut-être pas. Et quand on voit la prestation du jour, celle de jeudi en Europa League, c’est fou non ? Des buts, du spectacle, du jeu, il y avait tout devant le TFC. Lyon a même concédé des occasions en début de match, mais Lyon s’est lâché. L’équipe est clairement en bascule vers l’avant désormais. Elle n’est plus craintive, elle avance et elle dégage beaucoup de confiance. Quand on pense à tous ces matches médiocres, à cette Ligue des Champions, une nouvelle fois ratée, et qu’on voit l’OL aujourd’hui, c’est assez incroyable. Pour le championnat, il est peut-être trop tard, mais via l’Europa League, la saison est loin d’être terminée et il y a matière à très bien finir l’année. Sur ce match, une mention spéciale à Memphis s’impose. Il est arrivé en méforme. Il semblait emprunté, mais depuis quelques matchs, il explose. Son but du milieu de terrain est énorme, mais son premier est tout aussi habile. Lui et Mammana ont été bons. Enfin des bonnes recrues à Lyon ? Ça y ressemble de plus en plus. Au Parc la semaine prochaine, l’OL aura une belle occasion de montrer sa grande forme actuelle… », explique, sur son blog, Daniel Riolo, qui voit bien l’Olympique Lyonnais faire du mal au Paris Saint-Germain. Et sur la forme du moment, ils sont nombreux à penser cela.