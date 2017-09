OL : Daniel Bravo regrette qu'Aulas soit un « mauvais perdant »

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, mais aussi notamment du PSG, de Monaco et de l'OM, Daniel Bravo a entendu comme tout le monde les nombreuses attaques de Jean-Michel Aulas contre les investissements du Qatar au Paris Saint-Germain. Mais s'il ne veut pas tout balayer dans les propos du président de l'OL, Daniel Bravo estime que Jean-Michel Aulas a parfois tendance à trop faire de son cas personnel à Lyon une généralité pour le football français et à oublier ce que le PSG et le Qatar apportent.

« Jean-Michel Aulas n’a pas tort à 100% dans ce qu’il dit. Mais il y a de la mauvaise foi, beaucoup de jalousie. Après avoir dominé plusieurs années le football, c’est difficile de jouer les seconds rôles. Surtout avec Monaco, qui le condamne presque à jouer la 3e place. Je l’ai eu comme président et je respecte ce qu’il a fait, mais il a parfois ce côté mauvais perdant. Il devrait mettre davantage en avant ce que le Qatar amène au football français. S’il y a autant d’investisseurs aujourd’hui, c’est en partie parce que les Qataris ont rendu la Ligue 1 attractive », explique, sur Parifans.fr, celui qui est désormais consultant pour BeInSports.