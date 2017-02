OL : Courbis sait pourquoi Tolisso a pris deux matchs

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un tacle très dangereux sur Fabien Lemoine lors du derby à Saint-Etienne (2-0 pour les Verts) dimanche, le milieu de l’Olympique Lyonnais Corentin Tolisso connaît sa sanction.

La commission de discipline de la LFP s’est réunie jeudi et a annoncé une suspension ferme de deux matchs, plus un avec sursis. Une décision plutôt clémente sachant qu’une « faute grossière » doit entraîner une suspension automatique de trois matchs selon le règlement. Cette décision a donc surpris de nombreux observateurs à l’image d’Emmanuel Petit. « Je trouve ça léger, a estimé le consultant de RMC. Là, on ne parle pas d'un fait de jeu. On parle d'un attentat, d'une volonté délibérée de quelqu'un pour blesser un autre joueur. Je trouve que c'est très léger. »

D’accord avec l’ancien milieu de terrain, Rolland Courbis croit savoir que le Lyonnais aurait pris cher si Lemoine avait été blessé sur cette action. « Il y a des fois des intimidations en début de match. On en parlait dans l'émission Le Vestiaire. Mais là, le match est terminé. La défaite est acquise. Tolisso a une énorme chance qu'il ne soit pas blessé, a confié le technicien. (...) Heureusement pour Tolisso et pour Lyon qu'il n'y a pas eu blessure au bout. » Doit-on attendre une blessure pour sanctionner durement ? L’éternel débat...