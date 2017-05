OL : Cornet buteur et sifflé par le Parc OL, il répond

Dans : OL, Ligue 1.

Maxwel Cornet (auteur d’un doublé pour l’OL contre Nantes et dont l'entrée sur le terrain à la place de Lacazette à la 62e a été accueillie par des sifflets) « On a fait une première mi-temps pas terrible, après on avait à coeur de mieux faire en deuxième. Je pense que c’est ce que l’on a su faire. Les sifflets quand je suis entré ? Cela fait partie du football, après il faut avoir un mental. Le coach a fait appel à moi, m’a demandé d’être décisif pour l’équipe et c’est ce que j’ai fait. Cela nous a réussi, donc c’est bien et cela doit continuer comme cela (…) Jeudi il faudra aussi marquer trois buts, et avoir un tout autre état d’esprit que lors cette première mi-temps contre Nantes. On devra faire un match plein pour espérer quelque chose. On va tout donner, rien n’est encore joué. »