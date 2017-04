OL : Convoité au mercato, Fekir risque d’être déçu

Dans : OL, Mercato.

Sur un côté ou dans l’axe, sa préférence, le problème reste le même pour Nabil Fekir (23 ans). Depuis sa rupture du ligament croisé du genou en septembre 2015, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau.

Du coup, l’international français réalise une saison irrégulière et un ton en-dessous par rapport aux performances de certains coéquipiers. On peut notamment citer Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso qui, eux, pourraient bien rejoindre une formation plus ambitieuse cet été. De son côté, Fekir devra sûrement patienter… Si le Franco-Algérien alimente la rubrique mercato, le nom de son prétendant risque de le décevoir.

Car selon Sport Mediaset, c’est Watford qui s’intéresse au Lyonnais. L’actuel 10e de Premier League serait prêt à dépenser 25 millions d’euros pour un transfert qui n’aura sans doute pas lieu. Tout d’abord, on imagine que l’OL attendra le retour du grand Fekir pour envisager une plus grosse vente. De plus, celui que l’on comparait à Lionel Messi avant sa blessure rêve probablement d’une destination plus séduisante...