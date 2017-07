OL : Ces deux joueurs que Lyon veut voir exploser cette saison

Dans : OL, Ligue 1.

Le départ en quelques jours de plusieurs jeunes cadres du club issus du centre de formation inquiète logiquement les supporters lyonnais.

D’autant plus qu’il a été clairement fait savoir que ces joueurs ne seront pas remplacés numériquement par des recrues de niveau équivalent. Devant, Mariano Diaz, qui ne compte quasiment aucun match au plus haut niveau, sera chargé de faire oublier Alexandre Lacazette. Mais pour Bruno Genesio, s’il y a un joueur qui doit prendre le relai, c’est bien Nabil Fékir. « On a des recrues capables de les remplacer et certains de nos joueurs, comme Nabil Fekir, doivent désormais prendre leur suite et devenir de vrais leaders. C’est une saison importante pour lui car il y aura la Coupe du Monde en fin de saison. Il a les qualités requises pour y participer. Il est revenu avec beaucoup de très bonnes intentions et il a énormément d’ambition. Il est très affuté », a souligné l’entraineur lyonnais, qui sait que le réveil tant attendu de Nabil Fékir n’a pas vraiment eu lieu la saison passée, et que l’attaquant rhodanien a toujours semblé à la recherche de son niveau d’avant sa grave blessure.

Au milieu de terrain, la perte est également très lourde avec Corentin Tolisso et Maxime Gonalons. Ce dernier sera remplacé par Lucas Tousart, mais Bruno Genesio a expliqué qu’il misait beaucoup sur l’espoir luxembourgeois du centre de formation, Christopher Martins Pereira. « On a également beaucoup de joueurs formés au club qui sont présents avec le groupe professionnel. On n’a pas bafoué notre identité malgré les départs. Certes, on a perdu beaucoup de joueurs coup sur coup. Mais ça montre la qualité de notre formation. La perte sportive est énorme mais on garde une équipe très compétitive. Concernant le poste de Maxime Gonalons, l’alternative à Lucas Tousart c’est Christopher Martins Pereira. Il est méconnu et sort du centre. Mais, avant d’arriver où ils en sont, Sam (Umtiti), Max (Gonalons), Alex (Lacazette) et Coco (Tolisso) sont passés par là. Les jeunes montrent des choses à l’entraînement donc, à un moment donné, il faut les lancer », a livré Bruno Genesio, dont le club a le mérite d’être cohérent avec ses actions des saisons précédentes, puisque l’OL a refusé à plusieurs reprises par le passé de céder Martins Pereira, pour enfin lui donner sa chance cette saison. Des paris qui pourraient être payants sur le long terme, même si cela pourrait aussi freiner les grandes ambitions de l’OL, qui veut retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine.