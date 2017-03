OL : Certains jeunes lyonnais ont-il eu le melon trop vite ?

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais est indiscutablement le club formateur français numéro 1 et l’un des meilleurs européens, les statistiques le confirment. Seul problème, si certains anciens de l’OL arrivent au plus haut niveau quand ils quittent Lyon, on pense à Karim Benzema et Samuel Umtiti, d’autres sont dans le dur dès qu’ils s’éloignent de l’OL. Répondant à Olympique-et-Lyonnais.com, Bryan Bergougnoux, ancien du club rhodanien, estime que certains jeunes joueurs de l’effectif actuel se voient très beaux et que cela pourrait se payer au prix fort.

« Si je pense que certains joueurs manquent de maturité parce qu’ils n’ont connu que l’OL dans leur jeune carrière ? Il est délicat de répondre car je ne suis pas dans le vestiaire et pour la plupart, je ne les connais pas très bien. Mais je pense effectivement que certains joueurs manquent de maturité voire même d’humilité. Quand je vois les comportements ou les gestes de certains, cela saute aux yeux. Après, encore une fois, ce ne sont pas les seuls fautifs car l’environnement est facile. Quand ils vont quitter le club, parce que cela arrivera forcément hormis de rares exceptions, cela va vraiment les changer et il faudra être costaud pour réussir », prévient le joueur du FC Tours, resté supporter acharné de l’Olympique Lyonnais.