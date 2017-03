OL : Ce sujet que Tolisso n'a pas osé aborder avec Lacazette

Dans : OL, Equipe de France.

C’est le sujet qui fâche à Lyon, et Corentin Tolisso s’est bien gardé de l’évoquer.

Le jeune milieu de terrain, qui était encore avec les espoirs en début de saison, a découvert les A depuis lundi, puisqu’il a été pour la première fois convoqué par Didier Deschamps. Il faut dire que Tolisso enchaine les grosses performances et que sa polyvalence intéresse au plus haut point le sélectionneur national. « A Lyon, j'ai pu évoluer à beaucoup de postes. En équipe de France, c'est en tant que 6 ou 8 que j'aimerais me positionner. Si je dis ça, c'est que j'ai pu parler avec Didier Deschamps. C'est lui qui m'a dit qu'en équipe de France, il aurait besoin de moi en tant que milieu relayeur ou numéro 6 », a expliqué celui qui a parfois été mis en soutien de l’attaquant, et a même à quelques reprises évolué au poste de latéral. Mais en attendant, Tolisso laisse sur le carreau son coéquipier Alexandre Lacazette, qui a commencé sa carrière en bleu en 2013, mais n’a plus été appelé depuis près de deux ans.

« Certes, il était déçu de ne pas être appelé en équipe de France. Mais il était extrêmement content pour moi. Il m'a envoyé un message dès qu'il a su. On a plus parlé de ma sélection que de sa non-sélection. C'est un sujet que je ne voulais pas trop évoquer avec lui », a expliqué sans détour le milieu de terrain, qui sait bien que Lacazette fondait beaucoup d’espoirs sur ces matchs du mois de mars pour réintéger l’équipe de France.