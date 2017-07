OL : Capitaine Lopes compte bien faire honneur au brassard à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Capitaine face à l’Ajax Amsterdam lors de la belle victoire de l’Olympique Lyonnais mardi (2-0), Anthony Lopes est le grand favori pour prendre la succession de Maxime Gonalons sur le long terme. Jordan Ferri et Jérémy Morel ont également été évoqués, mais leur place dans le onze de départ n’étant pas évidente en ce début de saison, c’est bien l’international portugais qui devrait porter le brassard dans les prochains mois. Un honneur pour le gardien formé à l’OL.

« C’est vrai que ça a été difficile de voir mes amis quitter le club. Si ça me donne envie de faire pareil ? Je suis bien ici ! Mais c’est vrai que nous avons perdu des hommes forts de l’effectif. Il nous faut des nouveaux leaders car on en a perdu pas mal cet été. Le capitanat ? On verra… C’est un réel plaisir de porter le brassard, c’est sûr. Il faut que je sois à la hauteur du club. En espérant que je le garde jusqu’au bout, mais j’accepterais le choix du coach » a confié le gardien lyonnais. Chez les supporters, sa « promotion » comme capitaine fait quasiment l’unanimité…