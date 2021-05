OL : 25 ME pour Cherki, le Real en rêve

Dans : OL.

Le Real Madrid prospecte à l’OL, mais ce n’est pas pour Houssem Aouar. Le club espagnol rêve de faire venir Rayan Cherki pour 25 ME.

Il va y avoir du sport cet été à l’Olympique Lyonnais, mais s’il y a un joueur qui n’est pas sur le départ, c’est bien Rayan Cherki. Néanmoins, il faudra peut-être résister aux assauts du Real Madrid, qui se prépare à changer d’entraineur et entend renouer avec un marché des transferts ambitieux. Kylian Mbappé en est l’objectif numéro 1, même si les discussions avec le PSG s’annoncent compliquées. Mais pour la Maison Blanche, il y a un terrible échec à effacer, c’est celui du recrutement d’Eden Hazard pour 100 ME il y a deux ans. Le Belge, entre blessure et méforme, est un véritable fiasco, et il pourrait revenir à Chelsea pour deux fois moins. De quoi provoquer le recrutement d’un meneur de jeu, sachant qu’Isco est aussi poussé vers la sortie par exemple, et que Luka Modric et Toni Kroos, toujours vaillants, ne représentent quand même pas l’avenir.

C’est pourquoi Defensa Central annonce que le Real Madrid a Rayan Cherki dans le viseur. Selon le média madrilène, il faudrait 25 ME pour convaincre l’OL de lâcher sa pépite, qui montre son talent à chaque sortie, même s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable. Une vente qui n’est pas du tout planifiée du côté de Jean-Michel Aulas, pour qui l’idée serait de se séparer de Houssem Aouar, après le départ de Memphis Depay, afin de laisser la place d’exploser au milieu de terrain de 17 ans. Et même en cas d’offre à 25 ME, il n’est pas du tout certain que l’OL regardera cette proposition sérieusement. Mais après avoir investi copieusement sur des Brésiliens comme Vinicius ou Rodrygo, le club merengue rêverait de frapper fort avec une grande promesse du football français, qui serait très certainement prises sous son aile par un certain Karim Benzema.