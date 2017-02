OL : Caçapa se prend la tête pour régler un bug majeur

Dans : OL, Ligue 1.

On l'a encore vu dimanche au Parc OL lors de la réception de Dijon, la défense de l'Olympique Lyonnais est d'une incroyable fragilité. Malgré plusieurs recrutements à chaque mercato, le club de Jean-Michel Aulas ne parvient pas à trouver un système défensif au niveau de son attaque, ce qui forcément commence à coûter cher. Cette saison, en Ligue 1, l'OL a la 8e défense du Championnat avec 31 buts encaissés, contre 20 seulement pour son rival niçois. Et c'est d'autant plus regrettable que dans le même temps, Lyon est la troisième attaque avec 49 buts, soit seulement une unité de moins que le PSG.

Pour Claudio Caçapa, ancien défenseur de l'OL et désormais adjoint de Bruno Genesio en charge de travailler sur ce secteur de jeu, tout le monde fait pourtant des efforts afin que les choses changent. « Ces buts encaissés nous mettent en difficulté, mais l’on en parle beaucoup, et on travaille chaque jour pour s’améliorer, par moments avec toute l’équipe, ou avec les quatre défenseurs titulaires, ou encore avec les défenseurs et les milieux défensifs. Il y a trois principes que l’on demande aux joueurs d’appliquer : Se concentrer pendant 95 minutes, être agressif et tout faire pour rattraper l’erreur d’un partenaire », rappelle, dans Le Progrès, Claudio Caçapa, qui ne peut que constater que pour l’instant le message passe pour le moins difficilement.