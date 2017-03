OL : Bordeaux, un choc qui vaut plus que 3 points prévient Genesio

Dans : OL, Ligue 1, Bordeaux.

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais, quatrième de L1 avec 46 points, se déplacera à Bordeaux, cinquième à quatre longueurs de l'OL, Lyon ayant un match en retard à jouer à Metz. Autrement dit, en cas de victoire au Matmut Atlantique, la formation de Bruno Genesio pourrait creuser un très gros écart dans la course à cette quatrième place synonyme d'Europa League, et même rester dans la lutte pour le podium. A deux jours de ce rendez-vous, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a mis les choses au point et confirme qu'il n'a pas abandonné l'espoir un peu fou de finir à la troisième place.

« Bordeaux c’est l'équipe en forme de ce début d'année. Elle nous ressemble car elle a un bon potentiel offensif. Ça sera un bon match pour nous évaluer dans ce mois de mars qui s'annonce chargé. En général, on y arrive bien face à ce genre d'équipe. J'ai une entière confiance en mes joueurs et on doit tout faire pour battre un concurrent direct pour la 4ème place. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer en fin de saison mais le match face à Bordeaux peut nous aider à revenir », prévient Bruno Genesio, qui comme Jean-Michel Aulas n’a pas abdiqué totalement dans la course pour le podium, même si le duo PSG-Nice a 13 points d’avance alors que l’on va disputer la 28e journée de Ligue 1.