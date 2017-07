OL : Besiktas veut rafler une partie des 100ME de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

En vendant Corentin Tolisso au Bayern Munich et Alexandre Lacazette à Arsenal, l'Olympique Lyonnais a encaissé pas loin de 100ME, et forcément toute l'Europe du football a pris note de ce joli pactole du club de Jean-Michel Aulas. Du côté d'Istanbul, où on a beaucoup dépensé, notamment pour faire venir Pepe, Besiktas se dit que finalement c'est probablement le bon moment pour vendre Marcelo à l'Olympique Lyonnais.

Selon Fotomac, le club stambouliote est désormais disposé à vendre son défenseur brésilien à l'OL pour la coquette somme de 8,5ME, alors que ce transfert avait été évoqué il y a quelques semaines pour 6ME. Mais à l'époque, les deux clubs n'avaient pas trouvé un terrain d'entente, Besiktas ne souhaitant finalement plus vendre Marcela à l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, les choses ont changé au sein des deux clubs et les dirigeants du club turc se disent désormais qu'il serait dommage de ne plus discuter d'un possible transfert du défenseur à l'OL. Pour l'instant, les choses semblent être tout de même au point mort, Lyon travaillant déjà sur la signature de Kenny Tete avant d'éventuellement passer à autre chose.