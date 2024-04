Le Sommer opérée du genou, l'OL et la France tremblent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est une mauvaise nouvelle pour Eugénie Le Sommer, et bien évidemment pour Lyon et l'équipe de France, l'attaquant va devoir se faire opérer du genou.

Revenue blessée du dernier match des Bleues en Suède, Eugénie Le Sommer a passé des examens à Lyon et les résultats ne sont pas bons. C'est ce qu'a confirmé ce vendredi en conférence de presse Sonia Bompastor, la technicienne de l'Olympique Lyonnais avant le match de dimanche contre l'AS Saint-Etienne. « Concernant Eugénie, elle subira une intervention chirurgicale au genou et sera absente plusieurs semaines. Je ne suis pas docteure donc je ne sais pas quel ligament est touché, il n’e s’agit cependant pas du ligament croisé, mais elle devra subir une opération », a indiqué la coach de l'OL. Autrement dit, la saison d'Eugénie Le Sommer avec l'Olympique Lyonnais est probablement terminé, sa participation aux Jeux Olympiques avec l'équipe d'Hervé Renard ne semblant pas encore remise en cause. A voir cependant une fois que la joueuse de 34 ans aura été opérée du genou.