OL : Besiktas a plus peur de Lyon que de Manchester United

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Une dizaine de jours avant son quart de finale d'Europa League contre l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur de Besiktas a laissé un message gratifiant à son futur adversaire.

À la peine en championnat, à 13 points du podium et de Nice après son triste match nul contre Rennes ce dimanche après-midi (1-1), le club rhodanien n'a plus que l'Europa League pour sauver sa saison. Cette compétition européenne, l'OL ambitionne désormais de la remporter. Mais pour entrer dans le dernier carré, la troupe de Bruno Genesio devra se défaire de Besiktas. Si Lyon craint son adversaire turc, et notamment en vue d'un match retour qui s'annonce bouillant à la Vodafone Arena, le BJK redoute particulièrement le club lyonnais, comme l'avoue Senol Gunes.

« Avant le tirage au sort des quarts de finale, si vous m'aviez offert Manchester United ou Lyon, j'aurais pris MU, car avec Lyon, nous allons jouer contre une équipe de grande qualité. Leur attaque joue rapidement. Nous jouerons contre une grosse équipe. Ce sera difficile, mais nous sommes arrivés ici en surmontant les difficultés, donc... », a lancé, sur le site de l'UEFA, l'entraîneur de Besiktas, qui aurait donc préféré affronter le favori Manchester United plutôt que Lyon.