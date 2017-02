OL : Baticle tacle la « campagne arbitrale » contre Lyon

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Gérald Baticle, entraîneur adjoint de l'OL, après la défaite contre Guingamp (2-1) : « On avait fait le début de match qu'on voulait faire, solide. On a vu du beau jeu. En voulant aller marquer le deuxième but, on s'est déséquilibré. On n'a pas fait les compensations défensives. Il faut absolument qu'on corrige nos lacunes défensives qui viennent de toute l'équipe et pas que des défenseurs pour transformer ces défaites en victoire. C'est difficile à encaisser. C'est une grave erreur tactique sur le premier but, un manque d'agressivité sur le second. L'arbitrage et la main de Deaux à la 83e ? Une main aussi nette qui stoppe une action, c'est évidemment penalty. Je ne croyais pas à cette campagne arbitrale, mais il faut croire que ça a une influence. La blessure de Fekir ? Pas d’inquiétude, ce n'est qu'un coup », a-t-il déclaré sur OL TV.