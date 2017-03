OL : Barthez jalouse Lloris d'avoir travaillé avec Bats à Lyon

Dans : OL, Equipe de France.

Ce mardi soir, et sauf surprise, Hugo Lloris jouera son 87e match dans les buts de l'équipe de France à l'occasion de la réception de l'Espagne. Le portier de Tottenham égalera le record du plus titré des gardiens de but français, Fabien Barthez. Interrogé dans L'Equipe, le Divin Chauve avoue toute son admiration pour Hugo Lloris, dont il estime qu'il est largement au-dessus de ses concurrents français et qu'il voit bien porter ce record au-delà de 120 sélections.

Et si Hugo Lloris est arrivé à ce statut, le champion du monde 98 estime qu'il le doit beaucoup à son travail avec Joël Bats lorsque Lloris portait le maillot de l'Olympique Lyonnais. « Si Hugo Lloris égale mon record de sélection, ça veut dire qu’il est aussi bon que moi et s’il en a plus, c’est qu’il aura été meilleur sur la longévité. Joël Bats était arrivé à 50 sélections, moi à 87, et lui j’espère qu’il va finir à 120 et quelque, explique, visiblement admiratif, Fabien Barthez, qui avoue que le gardien de but de l’équipe de France doit beaucoup dans sa progression à son travail avec Joël Bats à l’Olympique Lyonnais. Au début, il manquait de volume de jeu, il était un peu trop discret et il lui manquait deux mètres, en avant sur le terrain. Mais il a progressé dans tous ces domaines, et c’est là où je le jalouse un peu : il a eu la chance de travailler avec mon modèle, Joël Bats. C’est mon grand regret, j’aurais aimé passer des journées avec Joël Bats. »

Pour Fabien Barthez, il est incontestable qu'actuellement personne ne rivaliser avec Hugo Lloris. « Il est bon. Il n’y en a pas un autre qui lui arrive à la cheville. Hugo a trente ans, j’espère qu’il y est encore pour six ans. Il est en pleine fleur de l’âge. Il est au top de sa carrière. Qu’il en profite », se réjouit l'ancien gardien de but des Bleus.