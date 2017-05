OL : Aulas veut Juninho comme directeur sportif de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Etant visiblement agacé du mode de fonctionnement entre Gérard Houllier et Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas a annoncé ce mardi qu'il souhaitait le recrutement d'un directeur sportif. Le président de l'Olympique Lyonnais a tracé le portrait-robot de ce renfort technique, en expliquant qu'il s'agirait d'un ancien de l'OL qui avait prouvé sa capacité à gagner des titres. Et forcément le nom de Juninho a été lancé.

« Tout d’abord réglons le problème Houllier-Lacombe. L’apport de Gérard a été important même si vous ne l’avez pas vu. Il nous a apporté de la visibilité auprès de l’UEFA et de l’étranger (…) C’est lui qui a aidé à négocier avec les Chinois, qui a aidé au recrutement de Memphis. Son action a été positive et je le remercie. Sa relation avec Bernard Lacombe a été nulle, je suis d’accord. Mais cela ne va pas perdurer. J’ai l’intime conviction qu’il faut changer ce mode de fonctionnement. Si je devais prendre une décision, mon idée serait de prendre un ancien de la maison qui a participé à toutes les aventures et qui apportera sa crédibilité. On va faire des choses dans l’organisation sportive (…) Juninho ? Pourquoi pas ? Je ne lui en ai pas parlé, je ne sais pas s’il sera intéressé, et enfin je ne l’ai pas évoqué avec mon conseil d’administration. Moi je pense que Juninho pourra avoir cette dynamique comme directeur sportif ou directeur technique », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui ouvre clairement la porte à son ancien joueur brésilien, lequel n'a jamais totalement coupé les ponts avec l'Olympique Lyonnais depuis son départ en 2009.