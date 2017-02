OL : Aulas veut gagner l'Europa League pour jouer la Ligue des champions

Dans : OL, Europa League.

Le président de l'Olympique Lyonnais l'a compris samedi soir à Guingamp, il est désormais peu probable que son club se qualifie pour la Ligue des champions via le championnat. Mais Jean-Michel Aulas n'arrive pas à se résoudre à voir l'OL ne pas participer à la C1 la saison prochaine. Alors, pour obtenir son ticket pour la rémunératrice Ligue des champions, il a un plan relativement simple sur le papier, mais plus dur sur les pelouses, à savoir gagner l'Europa League. Car désormais le lauréat de la C3 obtient son visa pour la plus prestigieuse des coupes européennes.

« Le podium, c'est encore une possibilité, mais ça devient extrêmement tendu. La Ligue Europa est une compétition qui peut nous permettre d’écrire une histoire, donc c’est important et de jouer souvent au Parc OL si on passe les tours. L’OL n’a jamais gagné cette compétition et que peu de clubs français ont gagnée. On va inscrire en lettres d’or cet objectif, on sait que le vainqueur se qualifiera pour la Ligue des Champions. Donc ça serait merveilleux de progresser via cette Europa Ligue vers cette compétition qui nous échappe au fil des semaines », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui tente de se convaincre que son équipe peut se ressaisir.