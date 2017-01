Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas avait les yeux qui brillaient ce samedi, et on peut le comprendre, en présentant les deux nouveaux renforts de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, et surtout Alex Morgan, star mondiale du foot. Le président de l'OL n'a pas caché toute l'admiration qu'il avait pour la footballeuse américaine dont la notoriété a dépassé, et de loin, le cercle des amateurs de football féminin. Et Jean-Michel Aulas d'avouer qu'il espérait pouvoir surfer sur cette excellente image d'Alex Morgan.

Car pour le patron de l'Olympique Lyonnais, il y a beaucoup de choses dont l'OL peut profiter durant ces six mois de présence de la joueur américaine. « Avec Alex Morgan, on accueille une star du football féminin mais aussi une personne très présente sur le plan de la communication et sur les réseaux sociaux, avec près de 11 millions de personnes qui la suivent. On est à un niveau de notoriété absolument extraordinaire. Cette notoriété provient de ses performances, de son charisme. Elle a un palmarès extraordinaire, aussi bien en sélection nationale qu’en club. Je suis convaincu qu’elle voudra revenir à Lyon tout de suite après la fin de son contrat. Alex va nous aider à faire connaître le club aux Etats-Unis, où l'on ambitionne de s'internationaliser. Dans cette optique, une websérie d'une vingtaine d'épisodes sera mise en œuvre afin de raconter aux Américains la vie de l'une de leurs compatriotes à Lyon. C’est un grand jour », a reconnu Jean-Michel Aulas.