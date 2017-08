OL : Aulas répond à l'attaque frontale de L'Equipe

Dans : OL, Info.

C'était une évidence, Jean-Michel Aulas n'allait pas laissé passer la chronique de Bernard Lions ce dimanche dans L'Equipe, le journaliste du quotidien sportif s'en prenant frontalement au patron de l'OL dans ses attaques contre le PSG et le Qatar, en rappelant notamment avec ironie que des investisseurs chinois étaient entrés en force dans le capital de l'OL. Pour le président de l'Olympique Lyonnais, tout cela est totalement ridicule, d'autant plus que le quotidien sportif avait demandé et obtenu l'interview à laquelle s'attaque son journaliste. « @BernardLions démagogique point de vue, ne pas voir la différence entre l'état du Qatar et l’augmentation de capital avec1 investisseur chinois (...) Avais je raison de ne pas vous faire confiance ? L'un supplie l'interview sur Qatar l'autre ironise bêtement???? », a rétorqué, via Twitter, Jean-Michel Aulas. Suite au prochain épisode.