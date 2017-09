OL : Aulas réaffirme son soutien à son jeune entraineur

Dans : OL, Ligue 1.

Après un début de saison certes sans défaite mais pas forcément très convaincant, le match nul concédé en Chypre ce jeudi semblait avoir agacé au plus haut point Jean-Michel Aulas. Pour la première fois de leur collaboration, le président lyonnais a chargé son entraineur de lui expliquer pourquoi le jeu de son équipe était si imprécis. Mais la fâcherie n’aura pas duré bien longtemps, puisque les deux hommes ont eu une rapide explication et JMA a renouvelé son soutien sans faille à Bruno Genesio sur les ondes de RTL.

« J'ai discuté longuement avec Bruno Génésio après le match et en particulier dans l'avion au retour. C'est vrai qu'il était visiblement très très déçu parce qu'il attendait plus, comme moi d'ailleurs, de ses joueurs mais il n'y a pas de changement du tout, je confirme que Bruno est un entraineur qui peut progresser sur le plan de l'expérience parce que c'est un jeune entraineur. Mais il a vraiment tous les ingrédients pour interpréter la stratégie d'un club. Pour la mettre en œuvre, il a une relation avec les joueurs qui est une relation extrêmement positive et il sait réagir dans les difficultés, donc on va continuer de le soutenir et puis de l'aider et je suis persuadé que les joueurs qui l'apprécient beaucoup vont faire ce qu'il faut pour donner une meilleure image que celle qui a été donnée au cours des deux derniers matchs », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui estime que la solidarité du vestiaire envers son entraineur va se concrétiser dans les matchs à venir. A commencer par dimanche face au PSG ?