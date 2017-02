OL : Aulas promet le retour de Lyon au sommet d'ici 5 ans !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est chahuté ces derniers temps, y compris par certains de ses supporters lesquels estiment que Bruno Genesio n'est pas l'entraîneur qu'il faut et que Jean-Michel Aulas se trompe lourdement sur plusieurs dossiers. Mais, avant le derby contre l'AS Saint-Etienne, le président de l'OL est monté au créneau pour défendre son club et faire taire ceux qui estiment que Lyon n'a pas les moyens de ses ambitions. Une vision des choses qui agace ouvertement Jean-Michel Aulas.

Face à ces critiques, le patron lyonnais n'a lui aucun doute sur ce qui attend l'OL dans le futur. « Dans les 5 ans à venir grâce aux choix stratégiques nous serons à nouveau tout en haut du championnat et surtout en Europe !, promet Jean-Michel Aulas, avant de faire quelques rappels statistiques. Pour donner du positif : classement sur 10 ans des clubs français : 1 OL 2 OM 3 Psg 4 asse 5 Nice tout en construisant le Parc. » Et via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais s'est évertué à démonter les arguments de ceux qui estiment que l'OL n'est pas au niveau de Monaco et de Nice ou que Lyon s'est planté en recrutant Memphis Depay. Cela promet si ce dimanche Lyon bat l'ASSE à Geoffroy-Guichard....