OL : Aulas l'annonce, Lyon a « 5 ou 6 futures stars européennes »

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a vu partir plusieurs de ses cadres cet été, notamment Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, lesquels ont ramené 100ME dans les caisses du club rhodanien. En contrepartie, Jean-Michel Aulas a recruté plusieurs joueurs européens, lesquels se sont déjà mis en valeur samedi contre Strasbourg, à l'image de Mariano Diaz, auteur d'un doublé.

De quoi rassurer le président de l'OL, conscient de l'importance de cette saison pour un club dont la stratégie a clairement évolué lors de ce mercato. Mais Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à douter, et ce mardi le patron lyonnais l'annonce franchement, il pense avoir des stars du futur dans son équipe. « On a dans nos rangs cinq ou six joueurs en devenir qui seront les stars européennes de demain. C’est un actif fantastique.Un jour, le déclic va se produire.On aura au même moment une génération fantastique de joueurs français, mais aussi de très bons joueurs étrangers. Cela vaut donc le coup d’investir près de 60 M€ en transferts comme on l’a fait cette saison. Sur le papier, on a une équipe qui nous convient. On est prêts à lancer le défi aux plus grandes équipes françaises », prévient, dans France-Football, Jean-Michel Aulas, convaincu que les Diaz, Traoré, Memphis vont rapidement prouver que Lyon ne s’est pas planté.