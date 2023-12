OL ‍: Pierre Sage prolongé deux matchs et Textor verra après

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais l'a confié après la victoire contre le TFC, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. A priori, John Textor n'a pas encore tranché.

Les joueurs de l'OL n'ont pas caché le fait qu'ils étaient désormais tous fans du successeur de Fabio Grosso, et la célébration du troisième but lyonnais contre le TFC l'a confirmé. Reste que le propriétaire de Lyon a beau être branché en permanence sur les sites internet et les réseaux sociaux, son désir de faire plaisir aux supporters n'ira peut-être pas jusqu'à tourner le dos à Jorge Sampaoli et Bruno Genesio avec qui il négocie peu discrètement. Conscient que son avenir sur le banc de l'OL n'était pas assuré, Pierre Sage a été clair en marge du succès rhodanien contre Toulouse. « Je suis très à l’aise avec le fait que si ça s’arrête demain, je n’ai aucun problème avec ça. Si ça doit continuer, je serai très à l’aise avec ça aussi. Je suis au service de mon club. Si demain, je dois retourner à l’Académie, je donnerai le meilleur de moi-même », a précisé l'actuel entraîneur de l'OL.

Pierre Sage finira 2023 sur le banc de l'OL

OL : Sage a le vestiaire avec lui, Genesio et Sampaoli vont patienter https://t.co/opFVEbn4Wm — Foot01.com (@Foot01_com) December 10, 2023

A en croire Le Progrès, l'intérim va se prolonger. Le quotidien régional lyonnais confirme que Pierre Sage sera toujours le coach d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pour le déplacement de vendredi prochain à Louis II pour y défier l'AS Monaco, actuel troisième de Ligue 1, puis la réception du FC Nantes le mercredi 20 décembre. La trêve interviendra ensuite, et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais pourront ensuite faire un choix en fonction des cinq matchs que Sage aura passés sur le banc de l'OL, mais également du classement du club alors que la moitié de la saison sera presque atteinte. Les pistes qui mènent à Sampaoli et Genesio sont toujours d'actualité, mais visiblement Textor a du mal à se décider.